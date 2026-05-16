Techstars Startup Weekend più di 80 gli studenti coinvolti provenienti da 6 scuole superiori del territorio
Ieri si è svolta la sesta edizione di Techstars Startup Weekend Rimini, evento organizzato da Fattor Comune con il supporto di RivieraBanca e Uni. Più di 80 studenti provenienti da sei diverse scuole superiori del territorio hanno partecipato alla manifestazione. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti dei soggetti coinvolti e ha segnato il via a un fine settimana dedicato a progetti imprenditoriali e innovazione giovanile.
Inaugurazione in grande stile, ieri, per la sesta edizione di Techstars Startup Weekend Rimini, l’evento organizzato da Fattor Comune, in collaborazione con RivieraBanca, Uni.Rimini e Campus di Rimini dell’Alma Mater Studiorum Unibo, che continuerà fino a domenica, nella sede di RivieraBanca. Più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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