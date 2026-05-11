Oggi è stata inaugurata presso palazzo Ferro Fini una mostra dedicata alle opere di Raffaele “Lele” Vianello, fumettista e illustratore veneziano. La rassegna presenta una selezione di disegni e illustrazioni realizzati dall’artista, riconosciuto sia nel territorio locale che a livello internazionale. L’esposizione offre ai visitatori l’occasione di ammirare una panoramica del suo lavoro, che rappresenta un collegamento tra la cultura veneziana e il panorama artistico più ampio.

“A palazzo Ferro Fini avremo l'opportunità di ammirare le opere di un autore, “Lele” Vianello, che è allo stesso tempo espressione del territorio e artista noto a livello internazionale, e comunque veneziano. E allora, è opportuno che nei palazzi di questa città straordinaria venga promossa l'arte del nostro territorio che rappresenta la nostra identità. Credo sia un fatto molto bello che un'assemblea elettiva ospiti un'espressione artistica di notevole qualità che consentirà ai visitatori di vivere e di arricchirsi osservando le opere dell'autore. Ed è importante, perché oggi viviamo in un contesto internazionale sempre più teso, sfilacciato in cui è difficile parlarsi, incontrarsi e confrontarsi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “A come Avventura”: inaugurata oggi la mostra del fumettista e illustratore Raffaele “Lele” Vianello

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