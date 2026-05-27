Comunicato Stampa | Sesta commissione approvate le relazioni 2025 di Veneto Lavoro e Consigliera regionale di Parità

Notizia in breve

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato le relazioni sul bilancio preventivo 2025 di Veneto Lavoro e della Consigliera regionale di Parità. La riunione si è svolta con la partecipazione di membri della commissione e ha riguardato i documenti finanziari e le attività previste per il prossimo anno. La discussione è avvenuta in un clima di confronto tra i rappresentanti politici.