Comunicato Stampa | Sesta commissione approvate le relazioni 2025 di Veneto Lavoro e Consigliera regionale di Parità
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha approvato le relazioni sul bilancio preventivo 2025 di Veneto Lavoro e della Consigliera regionale di Parità. La riunione si è svolta con la partecipazione di membri della commissione e ha riguardato i documenti finanziari e le attività previste per il prossimo anno. La discussione è avvenuta in un clima di confronto tra i rappresentanti politici.
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale ha partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, al parere alla Giunta regionale n. 23, ovvero alla relazione conclusiva delle attività svolte nel 2025 da Veneto Lavoro. Il documento analizza il contesto economico, le dinamiche occupazionali, l'organizzazione del mercato del lavoro conseguente al piano di potenziamento dei CPI, l'efficacia della campagna “Abili al Lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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