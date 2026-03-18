Comunicato Stampa | Sesta commissione semaforo verde ai progetti di legge relativi al bilancio regionale

La Sesta commissione del Consiglio Veneto ha approvato i progetti di legge relativi al bilancio regionale. La decisione è stata presa durante la riunione presieduta da Enoch Soranzo di Fratelli d’Italia. Nessuna altra informazione sui contenuti o sui passaggi successivi è stata comunicata. La commissione ha concluso i lavori con l’approvazione dei testi proposti.

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, assieme agli assessori regionali Valeria Mantovan, Paola Roma e Diego Ruzza, ha espresso a maggioranza il proprio parere favorevole sui progetti di legge che formano il bilancio regionale, ovvero il n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”, il n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, e il n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Sesta commissione, semaforo verde ai progetti di legge relativi al bilancio regionale Articoli correlati Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di leggeNel corso della seduta odierna della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto - la prima dopo l'insediamento ufficiale del 12 gennaio -... Comunicato Stampa: Sesta commissione, illustrati progetti di legge su albergo territoriale e Giornata lingua venetaLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Altri aggiornamenti su Comunicato Stampa Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Martedì 31 marzo 2026 alle ore 9.00 si riunisce la Sesta Commissione Consiliare; Duecentomila euro per orientamento sportivo under 14, via libera in Commissione alla Proposta di legge; Valorizzazione dei beni confiscati, in Commissione il punto su progetti, bandi e nuove acquisizioni. Comunicato Stampa: CRV - Barbera (FdI): Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale, con iniziative concreteValorizzazione e promozione del patrimonio presepiale veneto. Barbera (FdI): Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale e, al tempo stesso, valorizzarlo attraverso una serie di iniziative c ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere favorevole a Defr 2026-28 e Nota di Aggiornamento(Arv) Venezia, 4 marzo 2026 La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Franc ... laprovinciadicomo.it si avvicina l'ora legale. domanda: si è gia fatta avanti la sima, società italiana di medicina ambientale, con il comunicato stampa in cui anche quest'anno ripropone l'idea di cambiare il nome alle ore x.com ISOLA TERRA NOSTRA BANDIERE A MEZZ'ASTA PER LA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA ALLE 190 MILA VITTIME DI COVID 19 COMUNICATO STAMPA In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, ist - facebook.com facebook