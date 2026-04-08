Comunicato Stampa | Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AI

Microsoft ha annunciato che alcuni dei suoi partner di lancio sono stati selezionati per collaborare con Agent 365, la piattaforma di intelligenza artificiale aziendale. Questi partner si occuperanno di supportare le aziende nella gestione e nell’espansione degli agenti AI, offrendo servizi di valutazione del grado di maturità digitale e di implementazione delle soluzioni. La collaborazione mira a garantire una maggiore scalabilità e governance degli strumenti di intelligenza artificiale.

Facendo leva sull'expertise delle Questo approccio si traduce in:assessment del livello di maturità dell'AI e degli agent all'interno dell'organizzazione;definizione di framework di governance, security e compliance per AI, agent e agentic platform;progettazione di modelli di observability e performance monitoring;configurazione, roll-out e gestione continuativa di Agent 365;programmi di adozione e change enablement per garantire un valore di business sostenibile nel tempo. Reply si distingue per una consolidata esperienza nelle tecnologie Microsoft e nei percorsi di trasformazione enterprise basati sull'AI, combinando solide competenze tecnologiche con una profonda conoscenza dei settori financial services, manufacturing, retail, telecommunications e public sector. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AI Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AIIl Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di... Comunicato Stampa: Ki Reply e Data Reply supportano l'innovazione AI di Siemens Healthineers con la piattaforma CerebraIl team CRM può così accedere facilmente agli insight tramite un'applicazione web intuitiva, che rende l'esperienza immediata e ne favorisce la... Temi più discussi: Comunicato Stampa: Reply annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con AWS; Reply annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con AWS per accelerare la trasformazione cloud e l’adozione dell’AI; Wonder Factory: a Milano il futuro della supply chain tra AI, dati e orchestrazione secondo SAP; Reply firma una collaborazione strategica con AWS per soluzioni AI. Comunicato Stampa: Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AIFacendo leva sull'expertise delle Questo approccio si traduce in:assessment del livello di maturità dell'AI e degli agent ... iltempo.it Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AIIl Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di ... iltempo.it Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook Comunicato Stampa del #Governatorato S.C.V. in occasione della Settimana Santa 2026 #Vaticano x.com