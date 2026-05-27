Comunicato Stampa | La fine della wellness obsession | gli italiani non inseguono più la performance
Il 27 maggio 2026, è stato annunciato che gli italiani hanno smesso di seguire pratiche di wellness orientate alla performance. Negli ultimi anni, il focus sul controllo di calorie, routine e obiettivi è diminuito. La tendenza si è invertita rispetto a periodi precedenti, quando il benessere veniva associato a risultati misurabili e perfezionismo. Ora, si registra un calo dell’interesse verso pratiche finalizzate alla performance fisica e al controllo personale.
Milano, 27 maggio 2026 - Per anni il benessere è stato raccontato come una questione di controllo: calorie da tracciare, routine da ottimizzare, obiettivi da raggiungere. Oggi qualcosa è cambiato. Secondo la ricerca “The Wellbeing Flow”, realizzata da Ipsos Doxa1 in occasione del lancio della nuova HUAWEI WATCH FIT 5 Series, l'85% degli italiani prende decisioni legate al proprio benessere seguendo l'umore del momento. Un dato che fotografa una trasformazione molto più profonda del wellness trend: gli italiani non stanno più cercando la performance perfetta, ma un modo sostenibile per gestire la propria energia mentale. Non a caso, il 61% dichiara di voler mantenere abitudini sane “senza diventare ossessivo”, mentre l'approccio ultra-performativo basato sul tracking estremo sopravvive ormai solo in una nicchia (7%). 🔗 Leggi su Iltempo.it
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