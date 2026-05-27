Comunicato Stampa | La fine della wellness obsession | gli italiani non inseguono più la performance

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026, è stato annunciato che gli italiani hanno smesso di seguire pratiche di wellness orientate alla performance. Negli ultimi anni, il focus sul controllo di calorie, routine e obiettivi è diminuito. La tendenza si è invertita rispetto a periodi precedenti, quando il benessere veniva associato a risultati misurabili e perfezionismo. Ora, si registra un calo dell’interesse verso pratiche finalizzate alla performance fisica e al controllo personale.