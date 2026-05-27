Secondo un’indagine condotta in collaborazione con Huawei, l’85% degli italiani sceglie le attività di benessere in base all’umore del momento, piuttosto che seguire obiettivi prefissati. Negli ultimi anni, il concetto di benessere si è spostato da un approccio di controllo, come il monitoraggio delle calorie o la pianificazione delle routine, a una maggiore attenzione alle sensazioni personali e alle preferenze del momento.

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - In collaborazione con Huawei Per anni il benessere è stato raccontato come una questione di controllo: calorie da tracciare, routine da ottimizzare, obiettivi da raggiungere. Oggi qualcosa è cambiato. Secondo la ricerca “The Wellbeing Flow”, realizzata da Ipsos Doxa in occasione del lancio della nuova HUAWEI WATCH FIT 5 Series, l'85% degli italiani prende decisioni legate al proprio benessere seguendo l'umore del momento. Un dato che fotografa una trasformazione molto più profonda del wellness trend: gli italiani non stanno più cercando la performance perfetta, ma un modo sostenibile per gestire la propria energia mentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Benessere, italiani non inseguono più la performance, 85% decide seguendo l'umore del momento

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