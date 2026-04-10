La Camera di Commercio di Cosenza ha annunciato il lancio dell'iniziativa intitolata “Le Buone Idee Lavorano Qui”. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività dell’Ente, che si basa su un impegno quotidiano che coinvolge collaborazioni e creatività diffusa. La comunicazione ufficiale sottolinea come il progetto sia il risultato di un lavoro collettivo svolto dall’ente stesso.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che il lavoro quotidiano dell'Ente è il risultato di impegno collettivo, collaborazione e creatività diffusa. In questo contesto, anche il contributo di chi opera “dietro le quinte” rappresenta un elemento essenziale per il buon funzionamento dell'organizzazione, pur non essendo sempre immediatamente visibile. Il progetto si pone l'obiettivo di d Attraverso una piattaforma dedicata, i dipendenti possono proporre la propria esperienza o segnalare quella di un collega, contribuendo a costruire un patrimonio comune di conoscenze e soluzioni. Le iniziative vengono poi oggetto di una votazione interna, anonima e motivata, che consente di individuare e valorizzare i contributi più significativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza lancia “Le Buone Idee Lavorano Qui”

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