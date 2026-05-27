Comunicato Stampa | In Consiglio il coro Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano diretto da Simonetta Mandis
Il coro Giulio Bedeschi, sezione Alpini di Conegliano diretto da Simonetta Mandis, si è esibito in Consiglio regionale del Veneto. Durante l'incontro, il capogruppo di Fratelli d'Italia ha partecipato alla cerimonia. La performance ha coinvolto i presenti, che hanno ascoltato brani tradizionali. Nessun altro dettaglio sugli eventi o sulle dichiarazioni è stato fornito.
Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto, Claudio Borgia, ha celebrato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, il ventennale della direzione artistica della maestra Simonetta Mandis alla guida del coro A.N.A. Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano, che parteciperà alla 13a rassegna corale “Alpini d'In.canto” in cartellone sabato 6 giugno, alle 20.45, in villa Riello Pera di Gaiarine (TV), con la Fanfara Alpina di Conegliano. Ha partecipato alla presentazione anche la consigliera regionale Sonia Brescacin (Gruppo misto). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di ZurigoIl vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ha ricevuto una delegazione del Consiglio cantonale di Zurigo.
Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028Durante l’adunata nazionale degli Alpini del 2028, i consiglieri regionali Alberto Bozza, capogruppo di Forza Italia, e Matteo Pressi, capogruppo di...
Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 175; Scambi UE-USA: il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo per attuare gli elementi tariffari della dichiarazione comune; Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvata la relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della persona; Comunicato stampa - Gruppo consiliare La Città di Tutti su Consiglio Comunale del 22 maggio 2026.
LA REPLICA AL NOSTRO ARTICOLO SULLE ELEZIONI DI CORFINIO DEI DUE ESPONENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE COMUNICATO STAMPA L’articolo pubblicato sulla vicenda elettorale di Corfinio contiene ricost facebook
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 175 stampaparlamento.it/2026/05/22/com… Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 22 maggio 2026, alle ore 19.29 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegr x.com
Comunicato Stampa: Sesta commissione, approvate le relazioni 2025 di Veneto Lavoro e Consigliera regionale di Parità(Arv) Venezia, 27 maggio 2026 La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, F ... gazzettadiparma.it
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, approvata la relazione 2025 del Garante regionale dei diritti della personaIl Consiglio Veneto ha approvato oggi, all'unanimità, la relazione 2025 sull'attività del Garante regionale dei diritti della persona, l'avvocato ... iltempo.it