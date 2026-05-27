Comunicato Stampa | In Consiglio il coro Giulio Bedeschi - Sezione Alpini di Conegliano diretto da Simonetta Mandis

Notizia in breve

Il coro Giulio Bedeschi, sezione Alpini di Conegliano diretto da Simonetta Mandis, si è esibito in Consiglio regionale del Veneto. Durante l'incontro, il capogruppo di Fratelli d'Italia ha partecipato alla cerimonia. La performance ha coinvolto i presenti, che hanno ascoltato brani tradizionali. Nessun altro dettaglio sugli eventi o sulle dichiarazioni è stato fornito.