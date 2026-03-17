Comunicato Stampa | Adunata nazionale degli Alpini 2028

Durante l’adunata nazionale degli Alpini del 2028, i consiglieri regionali Alberto Bozza, capogruppo di Forza Italia, e Matteo Pressi, capogruppo di un altro partito, erano presenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi Alpini e cittadini, con momenti di incontro e celebrazione. La cerimonia si è svolta in diverse location della città, attirando attenzione e entusiasmo tra i presenti.

I consiglieri regionali Alberto Bozza (Capogruppo di Forza Italia) e Matteo Pressi (Capogruppo di Stefani Presidente) hanno presentato una loro Risoluzione, depositata nella giornata di lunedì 16 marzo us, “per sostenere la candidatura della città di Verona a ospitare l'Adunata nazionale degli Alpini del 2028, alla luce del forte valore simbolico, sociale ed economico dell'iniziativa per il territorio veronese e per l'intero Veneto.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Adunata nazionale degli Alpini 2028 Articoli correlati Provincia di Verona, opere pubbliche e fondi. E il sostegno alla candidatura per l'Adunata degli alpiniSi è svolta nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero a Verona, nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, l’Assemblea dei sindaci della... Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli AlpiniLa cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia commemorativa in occasione della giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli...