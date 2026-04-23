Comunicato Stampa | CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto ha ricevuto una delegazione del Consiglio cantonale di Zurigo. L’incontro si è svolto in giornata e ha visto la presenza di rappresentanti delle due istituzioni. Non sono stati divulgati dettagli sui temi trattati o sui contenuti del colloquio. La visita si inserisce in un più ampio scambio tra le due regioni.

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