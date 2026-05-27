Comunicato Stampa | Audizioni su quattro proposte normative abbinate per istituzione servizio psicologia territoriale
Oggi la Quinta commissione consiliare permanente ha ascoltato rappresentanti e esperti riguardo a quattro proposte di legge collegate per creare un servizio di psicologia territoriale. Le audizioni si sono svolte in modo consecutivo, con interventi di vari soggetti coinvolti. La discussione si è concentrata sulle modalità di attuazione e sulla copertura territoriale del nuovo servizio. Non sono stati annunciati tempi definitivi per l’approvazione delle proposte.
Nel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, è stata presentata la PAGR n. 19, la delibera della Giunta regionale dal titolo “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”. Dopo la presentazione da parte dell'assessore Roma, è stato espresso parere favorevole alla Seconda commissione in ordine al Progetto di legge n. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: In Quinta commissione audizioni su proposte normative per istituire servizio psicologia territorialeNella giornata di oggi, la Quinta commissione consiliare permanente, dedicata alle politiche sociosanitarie, ha avviato una serie di audizioni...
Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territorialeNella riunione della quinta commissione sono stati presentati quattro progetti di legge per istituire il servizio di psicologia territoriale.
Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Audizioni su progetto di legge per valorizzare le barche storiche tipiche dell’alto Adriatico; Comunicato Stampa: In Quinta commissione audizioni su proposte normative per istituire servizio psicologia territoriale; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 175; Audizioni su costruzione e gestione impianti agrofotovoltaici in provincia di Venezia.
COMUNICATO STAMPA I Concerti di Rota: al via le audizioni del concorso nazionale promosso dalla ICO della Città Metropolitana di Bari con i Conservatori italiani Sono iniziate oggi, nella Pinacoteca metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, le audizioni facebook
Comunicato Stampa: Audizioni su quattro proposte normative abbinate per istituzione servizio psicologia territorialeNel corso della seduta odierna della Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin ... iltempo.it
Comunicato Stampa: Audizioni su costruzione e gestione impianti agrofotovoltaici in provincia di Venezia(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (L ... gazzettadiparma.it