Comunicato Stampa | Audizioni su quattro proposte normative abbinate per istituzione servizio psicologia territoriale

Notizia in breve

Oggi la Quinta commissione consiliare permanente ha ascoltato rappresentanti e esperti riguardo a quattro proposte di legge collegate per creare un servizio di psicologia territoriale. Le audizioni si sono svolte in modo consecutivo, con interventi di vari soggetti coinvolti. La discussione si è concentrata sulle modalità di attuazione e sulla copertura territoriale del nuovo servizio. Non sono stati annunciati tempi definitivi per l’approvazione delle proposte.