Comunicato Stampa | In Quinta commissione audizioni su proposte normative per istituire servizio psicologia territoriale
Nella giornata di oggi, la Quinta commissione consiliare permanente, dedicata alle politiche sociosanitarie, ha avviato una serie di audizioni riguardanti proposte di legge volte a istituire un servizio di psicologia territoriale. Durante le sedute, sono stati ascoltati rappresentanti di enti pubblici e associazioni di categoria, che hanno fornito approfondimenti sulle iniziative in corso e sulle necessità di sviluppare servizi di supporto psicologico a livello locale. Le discussioni continueranno nelle prossime settimane per approfondire i dettagli delle proposte.
La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha ascoltato i soggetti portatori di interesse in ordine a quattro proposte normative - con primi firmatari rispettivamente Anna Maria Bigon (Pd), Sonia Brescacin (Gruppo Misto), Alberto Stefani (Lega), Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra) - volte all'istituzione del servizio di psicologia territoriale nella Regione del Veneto, al fine di riconoscere il diritto all'assistenza psicologica per garantire la salute e il benessere psicologico individuale, familiare e collettivo, nonché di assicurare le prestazioni psicologiche nell'ambito della medicina di assistenza primaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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