Comunicato Stampa | In Quinta commissione audizioni su proposte normative per istituire servizio psicologia territoriale

Nella giornata di oggi, la Quinta commissione consiliare permanente, dedicata alle politiche sociosanitarie, ha avviato una serie di audizioni riguardanti proposte di legge volte a istituire un servizio di psicologia territoriale. Durante le sedute, sono stati ascoltati rappresentanti di enti pubblici e associazioni di categoria, che hanno fornito approfondimenti sulle iniziative in corso e sulle necessità di sviluppare servizi di supporto psicologico a livello locale. Le discussioni continueranno nelle prossime settimane per approfondire i dettagli delle proposte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui