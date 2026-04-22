Comunicato Stampa | CRV - Quinta commissione presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territoriale

Nella riunione della quinta commissione sono stati presentati quattro progetti di legge per istituire il servizio di psicologia territoriale. Durante l'incontro, è stato anche approvato il Piano di investimento triennale delle aziende sanitarie. Questi provvedimenti fanno parte di un quadro più ampio di interventi in ambito sanitario che riguardano la pianificazione e le risorse destinate ai servizi pubblici. La commissione ha esaminato e discusso le proposte senza ulteriori approfondimenti pubblici.

Quinta commissione approva Piani di investimento triennale delle Aziende Sanitarie. Presentate proposte normative per istituire servizio di psicologia territoriale (Arv) Venezia, 22 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sociosanitaria, Gino Gerosa, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla PAGR n. 15, il provvedimento della Giunta regionale che approva i Piani degli investimenti triennali delle Aziende sanitarie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territoriale Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026 - Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli... Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): Vetrina per le ricchezze del territorio; Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, via libera alla rendicontazione del Corecom; Comunicato Stampa: CRV - Presentazione Quaderno di sintesi della ricerca ‘Adolescenti e sentimenti democratici’; Comunicato Stampa | CRV - OlìVOlà 2026 Lanzarin Lega- LV | Vetrina per le ricchezze del territorio. Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territoriale(Arv) Venezia, 22 aprile 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): Vetrina per le ricchezze del territorio‘OlìVOlà 2026’. Lanzarin (Lega- LV): Una manifestazione che mette in luce le ricchezze del territorio: natura, paesaggio, enogastronomia, cultura (Arv) Venezia, 15 aprile 2026 - Oggi, nella sala Sta ... gazzettadiparma.it In un comunicato stampa l'amministrazione annuncia interventi per migliorare la viabilità - facebook.com facebook Decreto Sicurezza: comunicato stampa del Coordinamento delle Associazioni Specialistiche Forensi ln.run/tXacv x.com