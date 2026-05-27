Oggi, mercoledì 27 maggio, presso il Centro Operativo Nazionale, è stato firmato un protocollo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e i Vigili del Fuoco. L’accordo prevede iniziative congiunte per valorizzare il motorismo storico italiano. La firma ufficiale si è svolta in presenza dei rappresentanti delle due organizzazioni. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del protocollo o sulle modalità di attuazione.

Oggi, mercoledì 27 maggio, presso il Centro Operativo Nazionale è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Automotoclub Storico Italiano, finalizzato alla promozione della memoria storica, culturale e sociale del motorismo con finalità educative e divulgative. Il documento è stato firmato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, e dal Presidente dell'ASI, Alberto Scuro, alla presenza del Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e del Capo Dipartimento Attilio Visconti. L'accordo sancisce l'avvio di una collaborazione volta a sviluppare iniziative comuni dedicate alla... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ASI E VIGILI DEL FUOCO INSIEME PER LA VALORIZZAZIONE DEL MOTORISMO STORICO ITALIANO

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