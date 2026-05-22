Festival Autoretrò nei borghi più belli | si punta su motorismo storico e valorizzazione del territorio
Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 si terrà a inizio estate la decima edizione del Festival Autoretrò, evento dedicato al motorismo storico e alla promozione dei borghi più belli della regione. La manifestazione, che include anche il terzo Memorial Lillo Cavallo, si svolgerà in diverse località calabresi, con un focus sulla valorizzazione del territorio attraverso esposizioni e iniziative legate alle auto d’epoca. La manifestazione coinvolge appassionati e visitatori provenienti da varie parti, offrendo un’occasione per scoprire le bellezze locali.
Tutto pronto per la X edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo. La manifestazione, dedicata al motorismo storico e alla valorizzazione del territorio calabrese, si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2026.Tour attraverso i borghi più belli e le location più suggestive del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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