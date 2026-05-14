Comunicato Stampa | ‘Iniziative per la promozione e la valorizzazione del Museo diffuso del Risorgimento'

Nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, un rappresentante della regione ha illustrato un nuovo progetto di legge dedicato alla promozione e valorizzazione del Museo diffuso del Risorgimento. L'iniziativa mira a sostenere iniziative culturali e a rafforzare il ruolo delle istituzioni nel recupero e nella diffusione della memoria storica legata a questo periodo. La presentazione si è svolta alla presenza di altri rappresentanti istituzionali e di alcuni esperti del settore.

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Nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha presentato il Progetto di legge n. 58, di cui è primo firmatario, ‘Iniziative per la promozione e valorizzazione del Museo diffuso del Risorgimento e dei relativi territori'. Era presente anche il consigliere regionale Claudia Barbera (FdI). Sono intervenuti lo storico Carlo Saletti, l'Assessore alla Cultura del comune di Sommacampagna, Erika Venturelli, la dottoressa Camilla Arduini, dirigente della Cultura della Provincia di Mantova, la dottoressa Moira Sbravati, sempre in rappresentanza della Provincia di Mantova. Il consigliere... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘Iniziative per la promozione e la valorizzazione del Museo diffuso del Risorgimento' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; IL 23/04 RUCCI, SANGUINETTI, RIGONI, IN CONCERTO ALLA CITTA' DEL VATICANOLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA FINALE; Eccellenze e buone pratiche nelle scuole di Palermo e della provincia, consegna delle benemerenze rotariane; Comunicato stampa – Presentazione Il Maggio del Sociale – Luoghi, iniziative, idee; Ostetricia di Livorno, porta pannolini artigianali donati dal gruppo Le Bimbe Riusano per la Festa della Mamma. Premio di risultato #Eni 2025-2026 Intesa importante che valorizza #lavoro #partecipazione e #welfare Per la Cat. 4 #Energia e #Petrolio 2676,48€ Per il livello D #Chimica 2459,02€ #esserefemca #esserecisl Tutti i dettagli nel comunicato stampa ?? fe x.com Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok al piano triennale 2025-27 su iniziative e interventi nel settore immigrazioneHome Press Release Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok al piano triennale 2025-27 su iniziative e interventi nel settore immigrazione Condividi: Ansa 16 settembre 2025 a a a ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Barbera (FdI): Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale, con iniziative concreteValorizzazione e promozione del patrimonio presepiale veneto. Barbera (FdI): Vogliamo tutelare il presepe quale simbolo culturale e, al tempo stesso, valorizzarlo attraverso una serie di iniziative ... iltempo.it