Calano le iscrizioni Manzi PD | rischio classi tagliate nei comuni non montani

Nelle Marche si registra un calo delle iscrizioni scolastiche che preoccupa i rappresentanti politici. Secondo un esponente del PD, questa diminuzione potrebbe portare a tagli nelle classi e alla chiusura di scuole nei comuni non montani. La questione riguarda principalmente le ripercussioni sul sistema scolastico locale e le conseguenze per le comunità coinvolte. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni di questa tendenza.

Il calo delle iscrizioni scolastiche nelle Marche torna al centro del dibattito politico, con il timore di tagli alle classi e chiusura di plessi nei territori esclusi dalla nuova classificazione dei comuni montani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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