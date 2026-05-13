Comuni montani declassati Andrea Gnassi e il Pd incontrano i sindaci | Scelta illogica

Mercoledì alla Camera, il Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha incontrato una delegazione di sindaci di comuni montani che stanno protestando contro il declassamento dei loro territori. La questione riguarda la modifica dei parametri che determina la perdita della qualifica di comune per alcune amministrazioni locali, una decisione che i sindaci considerano ingiusta e priva di logica. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa scelta e sulle modalità di risposta.

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