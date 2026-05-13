Comuni montani declassati Andrea Gnassi e il Pd incontrano i sindaci | Scelta illogica

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì alla Camera, il Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha incontrato una delegazione di sindaci di comuni montani che stanno protestando contro il declassamento dei loro territori. La questione riguarda la modifica dei parametri che determina la perdita della qualifica di comune per alcune amministrazioni locali, una decisione che i sindaci considerano ingiusta e priva di logica. La discussione si è concentrata sulle conseguenze di questa scelta e sulle modalità di risposta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Gruppo parlamentare del Partito democratico ha incontrato mercoledì (13 maggio) alla Camera una delegazione di sindaci dei comuni montani che stanno protestando contro il declassamento dei comuni, vale a dire la ridefinizione dei parametri che comporta la perdita della qualifica di comune.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Comuni montani. Petrucci ai sindaci: "Un confronto"VALDICECINA Un invito ufficiale lanciato da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e promotore di Appenninica, la kermesse di...

Leggi anche: Costa d’Amalfi, alcuni comuni non più montani: sindaci uniti per difendere il territorio

andrea gnassi comuni montani declassati andreaComuni montani, a Roma i sindaci ‘declassati’ dalla riforma: Abrogazione subito. Il Pd: Pronto un Pdl che la resettiManifestazione di protesta dei sindaci dei piccoli comuni montani esclusi dai nuovi parametri. Il sostegno dei Dem: Il governo si ravveda ... dire.it

Andrea Gnassi: Non serve un candidato moderato. Nemmeno Prodi lo eraDario Franceschini sottolinea il buon senso di un sentimento reale sia nel Pd, sia nel Paese: la prima cosa che conta e che guarda la gente normale quando va a votare è se si è uniti o meno. repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web