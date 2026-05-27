Comune Napoli 1.9 milioni di fondi da tassa di soggiorno distribuiti a 55 progetti culturali di enti privati

Sono stati distribuiti 1,9 milioni di euro provenienti dalla tassa di soggiorno a 55 progetti culturali di enti privati. La somma è stata destinata a finanziare iniziative promosse da associazioni, fondazioni e società. La ripartizione riguarda interventi nel settore culturale, senza ulteriori dettagli sui singoli progetti o sui criteri di assegnazione. La distribuzione si inserisce in un piano di sostegno alle attività culturali promosse da soggetti privati.

Tempo di lettura: 3 minuti Una somma di 1,9 milioni di euro, finanziata dall’imposta di soggiorno, distribuita a 55 progetti culturali di associazioni, fondazioni e società. Sono i fondi dell’Avviso pubblico “Cultura Napoli 2026”. Come spiega la determina del Comune di Napoli – Servizio Cultura, i contributi economici vanno a proiezioni, festival e rassegne cinematografiche, spettacoli e rassegne teatrali eo di danza, concerti e rassegne musicali. Ma pure a incontritalk su letteratura e promozione della lettura, incontri di approfondimento su temi scientifici eo umanistici, reading, nonché progetti multidisciplinari o di contaminazione tra generi artistici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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