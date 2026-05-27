Comunanza l’arte sfida lo spopolamento | nasce il progetto Trema
A Comunanza nasce il progetto Trema, un'iniziativa artistica finalizzata a contrastare lo spopolamento nei borghi. L’obiettivo è utilizzare l’arte come strumento per rivitalizzare gli spazi pubblici e coinvolgere la comunità locale. La piazza del paese sarà animata da artisti e performer, che realizzeranno interventi e installazioni temporanee. Il progetto mira a riaccendere l’interesse per il centro storico e favorire il ritorno di attività culturali e sociali.
? Punti chiave Come può l'arte impedire che i borghi diventino gusci vuoti?. Chi sono i protagonisti che animeranno la piazza di Comunanza?. Perché la Presidenza del Consiglio finanzia questo progetto territoriale?. Come si prenota l'accesso alla visita animata di domenica?.? In Breve Evento il 31 maggio alle 15:30 in piazza Garibaldi a Comunanza.. Prenotazione obbligatoria via messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome.. Finanziamento dalla Regione Marche e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.. Partenariato tra Acli Ascoli Piceno APS, Delta ODV e Istituto dei Sibillini.. Il prossimo 31 maggio alle ore 15,30 la piazza Garibaldi di Comunanza ospiterà l’evento denominato Percorsi che raccontano storie e personaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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