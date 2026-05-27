Comunanza l’arte sfida lo spopolamento | nasce il progetto Trema

Notizia in breve

A Comunanza nasce il progetto Trema, un'iniziativa artistica finalizzata a contrastare lo spopolamento nei borghi. L’obiettivo è utilizzare l’arte come strumento per rivitalizzare gli spazi pubblici e coinvolgere la comunità locale. La piazza del paese sarà animata da artisti e performer, che realizzeranno interventi e installazioni temporanee. Il progetto mira a riaccendere l’interesse per il centro storico e favorire il ritorno di attività culturali e sociali.