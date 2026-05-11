Avellino tre squadre ai playoff | lo sport irpino sfida lo spopolamento

A Avellino tre squadre si sono qualificate ai playoff nella stagione sportiva in corso. La città si distingue nel panorama sportivo nazionale grazie alla partecipazione di tre diverse formazioni: una squadra di pallacanestro, una di calcio e una di pallavolo. Questi risultati rappresentano un momento di rilievo per lo sport locale, che continua a mantenere un ruolo importante nonostante le difficoltà di spopolamento nella zona.

Avellino si conferma protagonista dello sport nazionale. Nella stagione sportiva in corso, tre sodalizi irpini — la Scandone Avellino, l'Avellino Basket e l'U.S. Avellino nel calcio — hanno conquistato l'accesso ai rispettivi playoff, un risultato straordinario per una provincia di circa 400.000.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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