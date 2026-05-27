In un campo largo vincente in 27 Comuni e che supera il centrodestra, è soprattutto il Pd a trazione decariana a fare da asso pigliatutto. I Dem sono il primo partito in tutti i centri con oltre 15mila abitanti, tranne uno. Laddove presente, anche Prossima, la lista vicina al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si è ben comportata alla sua prima uscita ufficiale, oscillando tra il 4 e il 10%. Era un banco di prova e si può affermare che sia stato superato, considerando che il movimento è nato solo da qualche mese. Il primo turno della tornata elettorale delle amministrative che ha coinvolto 54 Comuni si è chiuso con 48 sindaci eletti, 11 dei quali in città con oltre 15mila abitanti, mentre in altre sei si andrà al secondo turno di ballottaggio il 7 e l'8 giugno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Comunali in Puglia: exploit del Pd decariano, bene anche Prossima. Promosso il campo largo

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