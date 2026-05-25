Comunali Venezia delude ‘campo largo’ Pd | Non cambia nulla

A Venezia, il risultato delle elezioni comunali non ha portato ai risultati attesi dal campo largo. Nonostante le aspettative, i dati definitivi mostrano una differenza significativa rispetto alle proiezioni. Il Partito Democratico afferma che la situazione non comporta modifiche nelle strategie, anche se il risultato resta deludente. La vittoria non è arrivata e il voto ha evidenziato una distanza rispetto alle previsioni iniziali.

Roma, 25 mag. (askanews) – Il dato di Venezia brucia, anche se la linea ufficiale è “non cambia nulla”. Il voto nella laguna delude il ‘campo largo’, proprio perché – come viene fatto notare – questo primo turno di comunali ha riservato anche sorprese positive, dalla riconquista di Pistoia alle vittorie a Mantova, Andria e Prato, dove si veniva da anni complicati. A maggior ragione, però, il risultato di Venezia rovina tutto, perché era la città più importante e perché nelle ultime settimane si era diffusa la convinzione che fosse possibile strapparla alla destra, dopo il secondo mandato difficile di Luigi Brugnaro. Un blitz che avrebbe inferto un colpo duro ad una Giorgia Meloni ancora in affanno dopo la sconfitta al referendum. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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