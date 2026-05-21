Nella città di Avellino, si avvicina il momento delle elezioni comunali, con il candidato del centro-sinistra che si appresta a concludere la sua campagna elettorale. Tra gli eventi in programma, è prevista una visita di un esponente politico di rilievo, che parteciperà alla chiusura ufficiale della campagna del candidato di quella coalizione. La presenza di questa figura si inserisce in un calendario di incontri e appuntamenti che accompagneranno il voto imminente, previsto tra pochi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ilcandidato a sindaco di Avellino per il “campo largo”, Nello Pizza, si prepara all’atto finale della sua campagna elettorale. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 22 maggio, nello scenario di Piazza Libertà: l’inizio è previsto per le ore 21:00, subito dopo la conclusione della solenne processione in onore di Santa Rita. L’evento vedrà la partecipazione dei vertici provinciali dell’alleanza progressista e di pesi massimi della politica nazionale e regionale. Tra le presenze più attese spicca senza dubbio quella di Clemente Mastella: il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro salirà sul palco di Piazza Libertà per blindare il sostegno a Nello Pizza, portando la sua storica esperienza politica al centro della coalizione del capoluogo irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, anche Mastella ad Avellino per la chiusura del candidato del campo largo

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