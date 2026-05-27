Rocco Casalino, ex portavoce del governo Conte e volto nazionale del M5S, si è candidato come consigliere comunale a Ceglie Messapica nella lista M5S – Uniti si Cambia. La lista ha ottenuto il 10,67%, diventando la più votata dell’area progressista nelle elezioni amministrative comunali 2026. In un'intervista a Il Giornale d'Italia, Casalino ha spiegato: "A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come era ampiamente prevedibile, considerando che la città è amministrata da una giunta di centrodestra da 16 anni e che quell’area politica è storicamente molto radicata sul territorio. Ma il dato politico che considero più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Comunali 2026, Casalino al GdI: "A Ceglie Messapica la lista del M5S è la più votata del campo largo (10,67%), io 2° candidato con più voti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali 2026, flop Rocco Casalino a Ceglie Messapica: solo 246 voti nella sfida a Meloni, non elettoDurante le elezioni comunali del 2026 a Ceglie Messapica, Rocco Casalino ha ottenuto solo 246 preferenze.

Rocco Casalino candidato consigliere a Ceglie Messapica, l'ex portavoce di Conte nella lista di centrosinistraRocco Casalino ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Ceglie Messapica, paese dove è nato.

Temi più discussi: Risultati elezioni comunali, Rocco Casalino non eletto a Ceglie Messapica; Elezioni Comunali 2026, flop Rocco Casalino a Ceglie Messapica: solo 246 voti nella sfida a Meloni, non eletto; Ecco gli sconfitti eccellenti delle elezioni Comunali 2026: da Martella a Casalino, da Mariarosaria Rossi a Battaglia; Rocco Casalino non eletto nella sua Ceglie Messapica: prende solo 246 voti.

Rocco Casalino non è riuscito a ottenere un seggio nel consiglio comunale di Ceglie Messapica, località in provincia di Brindisi con oltre 18 mila abitanti. L’ex stratega della comunicazione del Movimento 5 Stelle ha raccolto appena 246 voti, contrib... x.com

Risultati elezioni comunali, Rocco Casalino non eletto a Ceglie MessapicaIl centrodestra conferma il sindaco uscente Angelo Palmisano, mentre Casalino si ferma a 246 voti e resta fuori dal Consiglio. La lista Uniti si Cambia ottiene un solo seggio, assegnato a Isabella ... tg24.sky.it

Elezioni Comunali 2026, flop Rocco Casalino a Ceglie Messapica: solo 246 voti nella sfida a Meloni, non elettoRocco Casalino si è candidato alle Elezioni Comunali 2026 nella sua Ceglie Messapica, conquistando solo 246 voti: non è stato eletto consigliere ... virgilio.it