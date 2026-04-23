Rocco Casalino candidato consigliere a Ceglie Messapica l' ex portavoce di Conte nella lista di centrosinistra

Rocco Casalino ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Ceglie Messapica, paese dove è nato. Ex portavoce dell'ex presidente del Consiglio, si presenterà nella lista di centrosinistra. La campagna elettorale si sta svolgendo con incontri pubblici e comizi in diversi quartieri del paese. La sua candidatura è stata confermata attraverso comunicati ufficiali delle forze politiche coinvolte.

Rocco Casalino si candiderà al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, il suo comune d'origine, in Puglia, in una lista di centrosinistra.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rocco Casalino candidato consigliere a Ceglie Messapica, l'ex portavoce di Conte nella lista di centrosinistra Notizie correlate Ceglie Messapica, recapitata a casa lettera di minacce a candidato sindaco Laveneziana: si ritiraLettera di minacce recapitata a casa dell'ex assessore comunale di Ceglie Messapica (in provincia di Brindisi), Antonello Laveneziana: per questo ha... Ceglie Messapica: il candidato sindaco Laveneziana si ritira dopo minacce anonimeCEGLIE MESSAPICA – Antonello Laveneziana, indicato solo pochi giorni fa come il candidato sindaco delle liste civiche "Ceglie Futura" e "Insieme",... Approfondimenti e contenuti Rocco Casalino entra in politica: si candida consigliere nel suo paese Ceglie MessapicaL’ex portavoce di Conte a Palazzo Chigi ora in campo con il centrosinistra in una lista che vedrà rappresentanti del M5S e rappresentanti della società ... repubblica.it CEGLIE MESSAPICA Rocco Casalino si candida alle comunali di Ceglie Messapica: Bisogna partire dal livello localeDopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità della candidatura, che segna l’ingresso diretto di Casalino nella politica locale ... statoquotidiano.it