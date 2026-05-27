Comprare e affittare case e negozi torna a essere redditizio | boom dei box auto battuti i Btp

Il mercato immobiliare mostra segnali di ripresa, con l'aumento delle compravendite di case, negozi e box auto. I rendimenti derivanti dall'affitto di queste proprietà sono aumentati, rendendo questa attività nuovamente conveniente. Contestualmente, i titoli di Stato a lungo termine, come i Btp, hanno registrato un calo dei rendimenti, evidenziando uno spostamento di interesse verso gli investimenti immobiliari.

È arrivata la rivincita del mattone. Acquistare un immobile per poi affittarlo è tornata a essere una pratica redditizia. Secondo lo studio condotto dal portale Idealista, il rendimento dell'acquisto di un'abitazione da mettere sul mercato dell'affitto torna al 9,5% nel primo trimestre 2026. 🔗 Leggi su Today.it

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MUTUO O AFFITTO Ho chiesto per strada a Roma

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Case da affittare, rendimento al 9,5%: negozi e box auto gli investimenti più redditiziI negozi e i box auto sono tra gli investimenti più redditizi in affitto, con un rendimento del 9,5%.

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