A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case | quanto si guadagna con un immobile

A Roma, investire in negozi e box auto permette di ottenere rendimenti più elevati rispetto alle abitazioni. Gli affitti di questi immobili generano entrate consistenti, mentre l’acquisto di un ufficio si recupera in meno di nove anni. I dati mostrano che i ritorni da affitti commerciali sono più elevati rispetto a quelli residenziali, rendendo queste tipologie di immobili più redditizie per gli investitori.

Nella Capitale gli affitti continuano a garantire buoni ritorni economici. L'acquisto di un ufficio si ripaga in meno di nove anni. Negozi e box auto superano le abitazioni per redditività. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Abusi edilizi, Case Fantasma e Controlli Catastali | Chi rischia e come mettersi in regola

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