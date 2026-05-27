Il mercato immobiliare registra un aumento nel settore degli immobili destinati a investimento, in particolare nei box auto, che mostrano un forte incremento nelle transazioni. I dati indicano che il settore residenziale sta recuperando terreno rispetto ai titoli di Stato, con una crescita delle compravendite di unità immobiliari e garage. Nel primo trimestre, le vendite di box auto sono cresciute rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i Btp hanno registrato una flessione.

Il mattone torna a correre e si riprende la scena tra gli investimenti più redditizi. Nel primo trimestre del 2026 comprare un immobile per metterlo in affitto garantisce rendimenti ben superiori a quelli dei titoli di Stato, con le abitazioni che tornano a offrire una redditività media del 9,5% contro il 3,8% dei Btp decennali. A spingere il mercato non sono però soltanto le case. I negozi si confermano il segmento più redditizio, mentre la vera sorpresa arriva dai box auto, sempre più richiesti nelle città dove parcheggiare sta diventando un lusso. È quanto emerge da uno studio di Idealista, che ha analizzato il rapporto tra prezzi di vendita e canoni di locazione nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa per investire, il mattone batte i Btp: boom dei box auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Investire nel 2026: Perché YouTube batte l'Immobiliare (Analisi ROI)

Notizie e thread social correlati

Comprare e affittare case e negozi torna a essere redditizio: boom dei box auto, battuti i BtpIl mercato immobiliare mostra segnali di ripresa, con l'aumento delle compravendite di case, negozi e box auto.

Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4%: e la vera sorpresa sono i box autoAcquistare un immobile in Italia per affittarlo garantisce un rendimento del 5,4%.

Temi più discussi: Investimenti immobiliari: le case tornano a rendere il 9,5%, i box auto volano all'8,6%; Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4%: e la vera sorpresa sono i box auto; Perugia cambierà volto: dove conviene comprare casa; Comprare casa al lago, quanto costa da Garda a Como. I prezzi.

Comprare casa per investire, il mattone batte i Btp: boom dei box autoComprare case e negozi per poi affittarli torna a essere un affare redditizio: i rendimenti superano quelli dei titoli di Stato, con le abitazioni che tornano a offrire una redditività media del ... quifinanza.it

Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4%: e la vera sorpresa sono i box autoInvestire nel residenziale a Milano rende il 5,4%, ma ottimi sono i numeri dei garage. Il paragone con le altre città italiane ... milanotoday.it