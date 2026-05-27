Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4% | e la vera sorpresa sono i box auto

Da milanotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Acquistare un immobile in Italia per affittarlo garantisce un rendimento del 5,4%. La sorpresa riguarda i box auto, che si confermano come una delle opzioni più redditizie. La tendenza torna a essere favorevole per chi investe nel mercato immobiliare, con ritorni simili a quelli registrati all’inizio dell’anno. Questo dato evidenzia una stabilità nei ritorni degli investimenti in affitto nel settore immobiliare italiano.

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Comprare una casa in Italia per metterla in affitto è tornato a essere redditizio come all’inizio dello scorso anno. Nel primo trimestre del 2026 la redditività lorda è salita al 9,5 per cento, recuperando il calo registrato alla fine del 2025, quando l’indice si era fermato al 9,1 per cento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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