Comprare una casa in Italia per metterla in affitto è tornato a essere redditizio come all’inizio dello scorso anno. Nel primo trimestre del 2026 la redditività lorda è salita al 9,5 per cento, recuperando il calo registrato alla fine del 2025, quando l’indice si era fermato al 9,1 per cento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comprare casa con il mutuo senza rovinarsi la vita: corso completo 2026

Notizie e thread social correlati

A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobileA Roma, investire in negozi e box auto permette di ottenere rendimenti più elevati rispetto alle abitazioni.

Torino: affitto con riscatto, la via per comprare casa senza anticipoA Torino si sta diffondendo un nuovo modo di entrare nel mercato immobiliare, con un sistema che combina affitto e riscatto.

Temi più discussi: Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4%: e la vera sorpresa sono i box auto; A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobile; Contributi a Fondo Perduto: Come Funzionano e Requisiti; Case ereditate dagli over 70, in arrivo il maxi passaggio da 2700 miliardi di euro in Italia.

A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobileComprare casa a Roma, lo sappiamo, non è impresa facile. Per chi ci riesce, però, metterla in affitto continua a essere una certezza di rendimento, con ritorni molto maggiori, ad esempio, di un titolo ... fanpage.it

Comprare casa, la Gen Z acquista con gli amici per aggirare la crisi: cos'è il co-buyingLeggi su Sky TG24 l'articolo Comprare casa, la Gen Z acquista con gli amici per aggirare la crisi: cos'è il co-buying ... tg24.sky.it