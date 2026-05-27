Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4% | e la vera sorpresa sono i box auto
Acquistare un immobile in Italia per affittarlo garantisce un rendimento del 5,4%. La sorpresa riguarda i box auto, che si confermano come una delle opzioni più redditizie. La tendenza torna a essere favorevole per chi investe nel mercato immobiliare, con ritorni simili a quelli registrati all’inizio dell’anno. Questo dato evidenzia una stabilità nei ritorni degli investimenti in affitto nel settore immobiliare italiano.
Comprare una casa in Italia per metterla in affitto è tornato a essere redditizio come all’inizio dello scorso anno. Nel primo trimestre del 2026 la redditività lorda è salita al 9,5 per cento, recuperando il calo registrato alla fine del 2025, quando l’indice si era fermato al 9,1 per cento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Comprare casa con il mutuo senza rovinarsi la vita: corso completo 2026
Notizie e thread social correlati
A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobileA Roma, investire in negozi e box auto permette di ottenere rendimenti più elevati rispetto alle abitazioni.
Torino: affitto con riscatto, la via per comprare casa senza anticipoA Torino si sta diffondendo un nuovo modo di entrare nel mercato immobiliare, con un sistema che combina affitto e riscatto.
Temi più discussi: Comprare casa e metterla in affitto a Milano rende il 5,4%: e la vera sorpresa sono i box auto; A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobile; Contributi a Fondo Perduto: Come Funzionano e Requisiti; Case ereditate dagli over 70, in arrivo il maxi passaggio da 2700 miliardi di euro in Italia.
A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobileComprare casa a Roma, lo sappiamo, non è impresa facile. Per chi ci riesce, però, metterla in affitto continua a essere una certezza di rendimento, con ritorni molto maggiori, ad esempio, di un titolo ... fanpage.it
Questa è casa mia. È questa la sensazione che deve provare un acquirente appena entra in un immobile. Ed è proprio da qui che parte un vero Open House strategico. Non una semplice visita… ma un’esperienza studiata per valorizzare ogni dettaglio de facebook
Comprare casa, la Gen Z acquista con gli amici per aggirare la crisi: cos'è il co-buyingLeggi su Sky TG24 l'articolo Comprare casa, la Gen Z acquista con gli amici per aggirare la crisi: cos'è il co-buying ... tg24.sky.it