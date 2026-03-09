A Torino si sta diffondendo un nuovo modo di entrare nel mercato immobiliare, con un sistema che combina affitto e riscatto. Questa soluzione permette alle persone di vivere in un appartamento con la possibilità di acquistarlo successivamente, senza dover versare un anticipo iniziale. Il metodo sta cambiando le modalità di accesso alla proprietà nella città.

La città di Torino sta affrontando una nuova realtà immobiliare dove l’accesso alla proprietà avviene attraverso un modello ibrido che mescola locazione e acquisto. In questo scenario, i residenti possono abitare immediatamente un immobile pur non avendo ancora il capitale necessario per l’acquisto definitivo. La formula dell’affitto con riscatto sta diventando uno strumento chiave vuole entrare nel mercato immobiliare torinese senza attendere anni per risparmiare l’anticipo. Con centinaia di annunci attivi sul territorio, questa strategia accelera le transazioni e offre una via d’uscita dalla crisi dei mutui tradizionali. L’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino: affitto con riscatto, la via per comprare casa senza anticipo

