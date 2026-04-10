Da quando ha preso il comando della squadra, l'allenatore ha portato un nuovo approccio e un ambiente diverso nello spogliatoio. La società ha scelto lui con l'obiettivo di ricostruire il team e di riportarlo ai livelli di prestigio raggiunti in passato. La strada verso il successo richiede tempo e pazienza, indipendentemente dai risultati immediati in competizioni come la Champions League.

nome e cognome, con firma leggibile: Luciano Spalletti. La Juve della ricostruzione riparte da un accordo che era nell’aria, ora nero su bianco, guarda il caso. L’attuale tecnico, oltre che il suo autografo, ci mette la faccia sul nuovo corso: rinnova fino al 2028, con relativo incremento di stipendio legato ai risultati. Quando è stato chiamato al posto di Igor Tudor, a Luciano era stata posta come condizione essenziale per prolungare la qualificazione in Champions League. La pregiudiziale è svanita nel tempo: al di là del piazzamento, pesa in maniera positiva il clima che l’allenatore di Certaldo ha saputo creare, incoraggiante presupposto per altre semine a più lunga scadenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti l'uomo giusto per ricostruire la Juve. Ma ci vorrà pazienza

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Spalletti, il primo abbraccio dei tifosi della Juventus

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Luciano Spalletti sarà l'allenatore della Juventus fino al giugno del 2028 Il tecnico di Certaldo, dopo l'allenamento di questa mattina alla Continassa, si è incontrato con la dirigenza bianconera per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo che lo legher - facebook.com facebook

Luciano Spalletti. Il nostro Mister, il nostro futuro juve.it/Spalletti-2028 x.com