In diretta è stato annunciato il futuro dell’amministratore delegato francese, ancora al centro delle discussioni a Torino. La questione riguarda le decisioni prese riguardo al suo ruolo e alle eventuali modifiche, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui tempi o sulle modalità. La situazione continua a essere oggetto di attenzione tra le parti coinvolte, senza comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi o cambiamenti imminenti.

A Torino continua a tenere banco la questione legata al futuro dell’amministratore delegato francese: le ultime. Quasi sicuramente Luciano Spalletti resterà al timone della Juventus anche l’anno prossimo nonostante la deludente stagione e il sesto posto in classifica, ma adesso a Torino la domanda che si pongono tutti è un’altra: cosa succederà a Damien Jacques Comolli? Spalletti rinnova, Comolli saluta: “Dopo un errore del genere viene licenziato” (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it A fare chiarezza sul futuro dell’ amministratore delegato della Juventus ci pensa il giornalista Gianfranco Teotino che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “ Quella di Comolli è stata una scelta diretta di John Elkann e si tratta di una decisione alla quale John Elkann non vuole rinunciare così presto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Comolli-Juve, svelato in diretta il futuro: l’annuncio

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