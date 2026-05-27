Comolli-Juve svelato in diretta il futuro | l’annuncio
In diretta è stato annunciato il futuro dell’amministratore delegato francese, ancora al centro delle discussioni a Torino. La questione riguarda le decisioni prese riguardo al suo ruolo e alle eventuali modifiche, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui tempi o sulle modalità. La situazione continua a essere oggetto di attenzione tra le parti coinvolte, senza comunicazioni ufficiali su eventuali sviluppi o cambiamenti imminenti.
A Torino continua a tenere banco la questione legata al futuro dell’amministratore delegato francese: le ultime. Quasi sicuramente Luciano Spalletti resterà al timone della Juventus anche l’anno prossimo nonostante la deludente stagione e il sesto posto in classifica, ma adesso a Torino la domanda che si pongono tutti è un’altra: cosa succederà a Damien Jacques Comolli? Spalletti rinnova, Comolli saluta: “Dopo un errore del genere viene licenziato” (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it A fare chiarezza sul futuro dell’ amministratore delegato della Juventus ci pensa il giornalista Gianfranco Teotino che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “ Quella di Comolli è stata una scelta diretta di John Elkann e si tratta di una decisione alla quale John Elkann non vuole rinunciare così presto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Notizie e thread social correlati
Futuro Conte, l’annuncio di Manna: svelato un indizioIl direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato della stagione della squadra in un’intervista esclusiva a SportMediaset.
La Juventus blinda Edon Zhegrova: l’annuncio ufficiale di Comolli cancella i dubbi sul futuro del kosovaroLa Juventus ha confermato ufficialmente Edon Zhegrova per la prossima stagione, mettendo fine alle voci di mercato.
Temi più discussi: Tuttosport - Comolli duro con i giocatori della Juventus: Inutile sprecare tante parole, se i risultati sono questi; Juve, ogni anno è l'anno zero: da Arthur a Openda un fallimento da 875 milioni. E ora c'è Comolli nel mirino; Come Comolli si era preso la Juve e quando Elkann potrebbe mandarlo via; Scontri prima di Torino-Juve, uno juventino è grave in ospedale, Comolli: I tifosi non vorrebbero giocare!, poi sul futuro di Spalletti.
Tuttosport ha svelato un retroscena accaduto dopo il ko contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri, alla Continassa, c'è stato un duro confronto fra Damien #Comolli e la squadra. L'ad della Juventus avrebbe detto ai giocatori questa frase: Inutile sprecare ta facebook
A GRANDE RICHIESTA: lo scoop del 25 marzo con la riproposizione integrale del colloquio top secret tra Comolli e Spalletti nel summit che alla Juventus sancì l'inizio della fine A due mesi di distanza dalla pubblicazione, tutte le verità che in esclusiva mondia x.com
Juve, tra certezze e sacrifici: il messaggio di Comolli apre nuovi scenariJuve, Comolli lancia un messaggio allarmante in vista della prossima stagione: servono almeno due cessioni pesanti ... calciomercatoweb.it
Comolli (Juventus): Miglioreremo insieme, Yildiz non si toccaDamien Comolli, in un incontro con i giornalisti, ha analizzato la stagione dei bianconeri appena conclusa: Abbiamo un solo piano, riportare al successo la Juventus. La mancata qualificazione in Cham ... sport.sky.it