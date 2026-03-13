Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato della stagione della squadra in un’intervista esclusiva a SportMediaset. Durante l’intervista, ha condiviso alcuni dettagli sulla situazione attuale e sui piani futuri del club, senza entrare in specifiche discussioni o analisi approfondite. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

l direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto sulla stagione azzurra in un'intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset. Il dirigente ha ribadito come la qualificazione alla Champions League rappresenti l'obiettivo centrale della stagione, sottolineando anche la piena sintonia con l'allenatore Antonio Conte nella pianificazione del futuro del club. Manna ha inoltre spento sul nascere le voci di mercato su McTominay, confermandone la centralità nel progetto azzurro, e ha invocato un confronto con i vertici arbitrali per migliorare l'applicazione del VAR. Alla domanda se l'obiettivo attuale sia la qualificazione in Champions e se il bilancio stagionale sia positivo, Manna spiega: "L'obiettivo è sempre stato la zona Champions, non solo per il Napoli, ma è fondamentale per tutte le squadre che competono.

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, l’annuncio di Manna: svelato un indizio

