Damien Comolli ha dichiarato che Spalletti è la scelta giusta per allenare la Juventus. Ha anche confermato che Yildiz, giocatore chiave, non sarà ceduto. Le sue parole sono state pronunciate in conferenza stampa senza ulteriori dettagli su altri piani.

Damien Comolli ha parlato in conferenza stampa, facendo luce sui progetti e sul futuro della Juventus. I temi caldi sono stati il rapporto col tecnico Spalletti, la fiducia di John Elkann e le ambizioni per la prossima stagione, dopo un’annata definita dallo stesso AD fallimentare. Infatti, la mancata qualificazione in Champions League non garantirà alla Juventus ricavi importanti (decine di milioni di euro), da destinare soprattutto in ottica mercato. Le sue parole riguardo la stagione appena conclusa: “C’è grande frustrazione da parte mia perché sono responsabile della situazione. La cosa importante ora è capire cosa non è andato e cosa migliorare insieme, come squadra e come dirigenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Comolli fa chiarezza sul futuro della Juventus: “Spalletti l’uomo giusto” e poi: “Yildiz non si tocca”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terremoto Juventus: Comolli in bilico, Spalletti chiede chiarezza a ElkannNelle ultime ore si sono intensificate le tensioni all’interno della dirigenza di una grande società calcistica, con il direttore sportivo in forte...

Comolli: "Stagione fallimentare. Ma Spalletti è l'uomo giusto per la Juve"L'amministratore delegato di una squadra di calcio ha definito la stagione come fallimentare, ma ha confermato che l'allenatore è adatto alla guida...

Temi più discussi: Comolli fa chiarezza: Senza Champions venderemo un giocatore in più, ma Yildiz non si tocca; Comolli, mai più l’ultimo scempio: ecco chi sarà il primo acquisto della Juve. Salvo imprevisti...; Calciomercato Juventus 2026: Vertice Spalletti-Comolli, Rinnovo Vlahovic è la Priorità Assoluta; Chiarezza totale oppure il patto naufraga presto.

Juventus, Spalletti a Elkann: si faccia chiarezza sul ruolo di Comolli. Il tecnico dei bianconeri chiede rassicurazioni sulle posizioni interne e sulle aree di influenza x.com

Tenete botta, Comolli tra mea culpa e appello. Ma quel silenzio dei dipendenti Juve…L’ad bianconero si è presentato al ‘Townhall meeting’ di fronte ai lavoratori di ogni singola area della società (sportiva e non) ... tuttosport.com

Comolli fa chiarezza: Ho un buon rapporto con Spalletti, l'ho scelto io al posto di Tudor. Yildiz non si toccaLe parole dell'ad bianconero: Yildiz mi ha detto che la Juve è il suo amore. Me l'ha detto dopo la sconfitta con la Fiorentina. goal.com