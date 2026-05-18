Terremoto Juventus | Comolli in bilico Spalletti chiede chiarezza a Elkann

Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni all’interno della dirigenza di una grande società calcistica, con il direttore sportivo in forte dubbio sulla sua posizione. Nel frattempo, l’allenatore ha richiesto chiarimenti ai vertici societari riguardo al progetto sportivo e alle strategie future. La situazione deriva dal fallimento di una strategia di mercato nota come “Moneyball”, che ha portato a un pesante contraccolpo e a richieste di cambiamento radicale. La discussione coinvolge anche altri membri dello staff, creando un clima di incertezza.

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Terremoto alla Continassa: il fallimento del “Moneyball”, la posizione di Comolli e la rivoluzione chiesta da Spalletti. I muri della Continassa trasudano una pressione insostenibile. La mancata qualificazione in Champions League ha fatto detonare una crisi profonda, trasformando la sede bianconera in una polveriera. Non si tratta più di una semplice transizione sportiva: ad essere sotto processo è l’intera piramide dirigenziale e l’anima stessa del progetto tecnico. Nelle prossime settimane si preannuncia una vera e propria epurazione, un “si salvi chi può” guidato dalla necessità di far quadrare i conti e rifondare una squadra rimasta schiacciata dalle aspettative. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Terremoto Juventus: Comolli in bilico, Spalletti chiede chiarezza a Elkann ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann... Spalletti proporrà a Elkann lo schema Gasperini: il Ranieri della Juve è ComolliJohn Elkann non vuole essere ricordato come il faccione più perdente della storia della Juventus. Senza Champions la Juventus rischia un terremoto in dirigenza o in panchina?Le parole di Luciano Spalletti, quel suo 'questa settimana parlerò con John Elkann ma sarà un’analisi di me stesso, io devo presentare qualcosa in più di quanto presentato oggi, sono certamente un pu ... tuttomercatoweb.com Juve, Paganini ipotizza terremoto: In discussione Comolli e il suo comitato. Spalletti potrebbe non restarePaolo Paganini ipotizza possibili rivoluzioni in casa Juventus in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. tuttojuve.com