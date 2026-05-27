Il dirigente di una squadra di calcio ha ammesso il fallimento della stagione e si è assunto la responsabilità. Ha inoltre dichiarato che l’anno prossimo la squadra sarà in grado di competere nuovamente ai massimi livelli. Riguardo al rapporto con l’allenatore, ha detto di essere sorpreso da alcune affermazioni pubblicate, senza specificare quali. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi sulla situazione attuale e le prospettive future della squadra.

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© Juventusnews24.com - Comolli: «Abbiamo fallito, io responsabile. Ma l’anno prossimo saremo competitivi. Rapporto con Spalletti? Sorpreso da quanto leggo»

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