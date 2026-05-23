L'allenatore ha riferito di aver avuto un confronto con Comolli anche durante un pranzo. Ha inoltre espresso il desiderio di essere coinvolto nella fase di costruzione della rosa.

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© Juventusnews24.com - Com’è il rapporto con Comolli? Spalletti: «Parlato anche a pranzo, poi io voglio partecipare a costruzione della rosa»

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