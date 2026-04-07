Alatri in auto con coltelli droga e una pistola senza tappo rosso | denunciati tre giovani

Durante un normale servizio di controllo, tre giovani sono stati denunciati dopo essere stati trovati in auto con coltelli, droga e una pistola priva di tappo rosso. La polizia ha fermato il veicolo e, durante le verifiche, sono state rinvenute le armi e sostanze stupefacenti. L’intervento si è concluso con le denunce e il sequestro degli oggetti illegali.

I ragazzi, tutti residenti a Isola del Liri, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri accampando la scusa di un appuntamento Un normale pattugliamento del territorio si è trasformato in un'operazione di sicurezza e prevenzione. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno fermato e deferito all'Autorità Giudiziaria tre giovani, tutti residenti nel comune di Isola del Liri, sorpresi a bordo di un'autovettura con un vero e proprio kit illegale composto da armi da taglio, una replica di un'arma da fuoco e sostanze stupefacenti. L'episodio si è registrato nelle zone periferiche della città ernica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L'auto usata come bazar per vendere la droga, trovato con un chilo di cocaina e una pistola finta senza tappo rossoIl continuo via vai di clienti ha insospettito gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che si sono appostati fino a smascherare...

In auto di notte con la pistola: era un giocattolo senza tappo rosso. Denunciato un uomoEra in giro di notte con una pistola che, fortunatamente, si rivela essere una replica giocattolo.

Temi più discussi: Maltempo, tromba d'aria a Frosinone, forte vento a Sora con albero caduto su auto: ferite due persone; Alatri, in arrivo la nuova rotatoria tra la ex Statale 155 e la Superstrada. Cantieri al via ad aprile; Alatri, svolta sulla viabilità: aggiudicata la gara per la rotatoria sulla ex 155; Alatri, festa patronale di San Sisto I: il programma religioso dal 6 al 20 aprile.

«Ti vendo l’auto», ma è una trappola: lo minaccia e gli porta via l’assegno di 7.500 euro. Arrestato 34enne di AlatriIntenzionato ad acquistare un Jeep, verso la metà dello scorso novembre, era stato attirato dall’annuncio di un ciociaro. L’auto, di alta gamma, appariva in ottimo stato. Il prezzo, poi, era ... ilmessaggero.it

Alatri, sbanda e finisce contro un'auto in sosta: lo trovano con un tasso di alcol cinque volte superiore ai limiti di leggePerde il controllo dell'auto e finisce contro un'altra vettura in sosta, i carabinieri lo trovano con un tasso alcolemico cinque volte superiore ai limiti di legge. Dire che fosse ubriaco, è poco. ilmessaggero.it

O SALUTARIS HOSTIA Docufilm – Settimana Santa di Alatri 2026 C’è un momento in cui tutto si ferma. Il Mercoledì Santo prende vita attraverso il Seder Pasquale, curato da Mila Palozzi e Granelli di Senape, e l’Agonia delle 7 Parole, cantata dal Coro Ernico. - facebook.com facebook