Durante un normale controllo stradale a Lucca, gli agenti hanno fermato un veicolo senza patente e assicurazione. Durante la perquisizione, sono stati trovati nascosti nel veicolo droga e un coltello. L’uomo alla guida è stato denunciato per i reati di guida senza patente, senza assicurazione e per il possesso di sostanze stupefacenti e arma. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

LUCCA – Un posto di blocco di routine si è trasformato nella scoperta di una lunga catena di illeciti. È accaduto nella giornata di sabato 18 aprile a Lucca, quando una pattuglia di pronto intervento della p olizia locale ha intimato l’alt a un’automobile, disinnescando una situazione di grave rischio per la sicurezza cittadina. Al volante del mezzo si trovava un uomo di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine in quanto pluripregiudicato. I primissimi accertamenti hanno subito delineato un quadro critico: il conducente guidava senza patente, mentre la vettura su cui viaggiava era totalmente sprovvista di copertura assicurativa e con la revisione periodica scaduta.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Senza patente né assicurazione, nascondeva droga e un coltello in auto: denunciato a Lucca

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