Un esponente di partito ha dichiarato che il loro obiettivo è presentarsi come garanzia di un buon governo, accusando la sinistra di essere in disaccordo su ogni questione. Ha anche commentato la possibilità di distribuire volantini al mercato, aggiungendo che se tutti si muovono contemporaneamente si rischia di apparire come un gruppo poco organizzato. La discussione si inserisce nel quadro politico attuale, caratterizzato da diverse posizioni tra le forze di maggioranza e opposizione.

di Francesco Ingardia "Allora, vorrei provare a dare i volantini al mercato. Ma se ci muoviamo tutti diamo l’immagine del codazzo. Promesso che non mi seguite? Tanto torno dopo a salutarvi". In prima linea con Giovanni Donzelli, alla fine e comprensibilmente, c’è stato solo Marcello Comanducci, che al saluto iniziale risponde con "c’è da pigiare parecchio sull’acceleratore nelle ultime tre settimane, ma le sensazioni sono buone". Nella via Giotto che pullula di elettori da conquistare, tra la foto di gruppo e il tour elettorale tra i banchi c’è stato giusto giusto l’intermezzo delle bandierine piantate dal responsabile organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica di Donzelli ai meloniani: "FdI garanzia del buon governo. Sinistra in disaccordo su tutto"

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