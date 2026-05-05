Donzelli a Chieti per la presentazione della lista di Fratelli d' Italia

Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, è arrivato a Chieti per partecipare alla presentazione della lista del partito in vista delle prossime elezioni amministrative. La visita si inserisce nelle attività politiche del partito in regione, con l'obiettivo di rafforzare la presenza locale e presentare ufficialmente i candidati. Donzelli ha incontrato alcuni rappresentanti e sostenitori durante la giornata.

Torna in Abruzzo il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Lo fa in vista delle elezioni amministrative di Chieti. L’onorevole infatti parteciperà alla presentazione della lista del suo partito che sostiene il candidato sindaco Cristiano Sicari. L’appuntamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate A Lanciano l'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia con l'onorevole DonzelliLo spazio, in via Vittorio Veneto, si propone di essere un punto di riferimento per attività politiche, iniziative pubbliche e momenti di dialogo con... Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista di Fratelli d'ItaliaAlle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, Fratelli d'Italia è una delle 4 liste che sostengono la candidata sindaco di...