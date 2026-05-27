Come sta il bimbo di 7 anni investito davanti alla scuola a Veroli | resta gravissimo ancora in ospedale

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 7 anni investito davanti alla scuola a Veroli è ancora in condizioni gravissime e si trova in ospedale a Roma. È stato trasportato in eliambulanza al Bambino Gesù e la prognosi resta riservata. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e le autorità stanno indagando sulle cause. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’investimento.

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Paura per un bambino di 7 anni investito a Veroli davanti alla sua scuola: elitrasportato a Roma, si trova ancora in prognosi riservata al Bambino Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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