Come sta il 12enne accoltellato dal padre a Napoli | notte tranquilla respira autonomamente

Il 12enne accoltellato dal padre a Napoli resta in ospedale in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono considerate stabili. Durante la notte, la situazione è rimasta tranquilla e il bambino ha continuato a respirare autonomamente. È ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Santobono. La polizia ha avviato le indagini sull’episodio.

Il ragazzino resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santobono, ma le sue condizioni di salute sono giudicate stabili. Per il 12enne predisposto anche un percorso di assistenza psicologica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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