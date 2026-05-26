Un ragazzo di 12 anni è stato ferito gravemente questa mattina a Napoli, all’interno della propria abitazione in via Vergini, nel rione Sanità. La ferita è stata causata da un coltello, durante una lite con il padre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Dramma familiare questa mattina nel cuore del rione Sanità, a Napoli, dove un ragazzo di appena 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all’interno della propria abitazione in via Vergini. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il minore sarebbe stato colpito dal padre al culmine di una violenta lite scoppiata in casa per motivi ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato raggiunto da due fendenti al petto che gli hanno provocato gravi lesioni al polmone sinistro. Subito dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita utilizzando lo stesso coltello, ferendosi alla gola e al volto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, 12enne accoltellato dal padre durante una lite: è grave

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