Belen Rodriguez sull’Isola dei Famosi | Condurla? Mai dire mai

Durante la puntata di oggi di “È sempre mezzogiorno”, l’ospite Belen Rodriguez si è soffermata sulla sua carriera e sulla vita privata, senza esitazioni. Ha parlato anche della possibilità di condurre l’Isola dei Famosi, affermando che non lo esclude, ma senza confermare nulla. La showgirl si è aperta su aspetti personali e professionali, offrendo uno sguardo diretto e sincero sul suo percorso.

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Ospite della puntata odierna di Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”, Belen Rodriguez si è raccontata senza filtri, tra carriera, vita privata e futuro professionale. E proprio durante l’intervista è saltato fuori uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane: il possibile approdo della showgirl alla conduzione dell’L’Isola dei Famosi. La conduttrice Rai, incuriosita dai rumor circolati negli ultimi giorni, ha deciso di affrontare apertamente la questione chiedendo direttamente a Belen se ci sia davvero qualcosa di concreto dietro le indiscrezioni. Antonella Clerici stuzzica Belen sull’Isola dei Famosi. Nel corso della chiacchierata, Antonella Clerici ha domandato alla showgirl come sarà la sua estate tra lavoro e vacanze, cogliendo poi l’occasione per tirare in ballo il reality di Canale 5.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Belen Rodriguez sull’Isola dei Famosi: “Condurla? Mai dire mai” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rivoluzione in arrivo per l'Isola dei famosi: possibile sfida tra Belen e Stefano De Martino Notizie correlate Leggi anche: Belen Rodriguez pronta a tornare a L’Isola dei Famosi, l’indiscrezione L’Isola dei Famosi pronta a un nuovo volto: Belen Rodríguez in poleSecondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, la prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe... Temi più discussi: Belen Rodriguez torna su Canale 5 con l'Isola dei Famosi (tutta nuova), manca solo una firma: ecco perché; Belen ritorna in tv e conquista l’Isola dei famosi. Ma c’è anche un co-conduttore segreto; Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi, con lei un partner segreto; Isola dei Famosi 2026, rivoluzione in corso: Belen non condurrà da sola. Cosa cambia. #isola #isoladeifamosi #belen #belenrodriguez #gfvip #mediaset #rumor #anticipazioni #lanostratv #8maggio x.com Mediaset punta tutto su Belen per L’Isola dei Famosi: il retroscena sulle clausole prima della firmaMediaset punta su Belen per L'Isola dei Famosi: emergono indiscrezioni sulle clausole ancora da definire e le novità. donnaglamour.it Belen: Sì all’Isola dei Famosi. Single da due anni, ma ieri ero con Samurai JayBelen si racconta senza filtri nello studio di Antonella Clerici: tra vita privata, figli e nuovi possibili orizzonti televisivi. libero.it