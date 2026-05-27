L'apprendistato di Sara Curtis negli Stati Uniti è in corso, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. Sara aveva manifestato in passato la volontà di integrarsi in un gruppo o in un insieme, anche attraverso la sua esperienza professionale. Al momento, non sono disponibili aggiornamenti sullo stato attuale del suo percorso di formazione o sulle attività svolte.

Riconoscersi come parte di un insieme, di un gruppo era forse una vera e propria esigenza per Sara Curtis. Il nuoto, si sa, è uno sport solitario che spinge oltre i propri limiti e che sa essere, talvolta, monotono. Le gare, allora, possono essere un'occasione per confrontarsi, per dare qualcosa in più. Ne parlo direttamente con lei dopo gli Assoluti Primaverili di Riccione, dove si è presa i record italiani nei 50 stile libero e dorso, e le vittorie nei 100 stile e 50 farfalla. Curtis ha deciso di andare a studiare in Virginia, forse per crescere, per vedere la realtà in maniera diversa. Studia alla University of Virginia, nuota al fianco di campionesse come Kate Douglass e Gretchen Walsh, e ha aiutato la sua squadra a vincere il sesto titolo consecutivo del circuito NCAA Division I. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come procede l'apprendistato americano di Sara Curtis

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