sara curtis stabilisce primati di rilievo nelle gare universitarie in america

Ad Atlanta, nel cuore del nuoto universitario statunitense, Sara Curtis continua a costruire, gara dopo gara, una stagione che profuma già di consacrazione. Ai Campionati NCAA Division I, l’azzurra si è confermata tra le protagoniste assolute della velocità, dando ulteriore sostanza a un’esperienza americana che sta rivelandosi tanto intensa quanto fruttuosa. Nella finale dei 50 yard stile libero, Curtis è tornata sotto il muro dei 21 secondi con un solido 20.74, chiudendo al secondo posto alle spalle della campionessa olimpica Torri Huske, vincitrice in 20.66. Un risultato di grande valore, soprattutto se letto insieme a quanto fatto nella prova a squadre, dove l’italiana ha contribuito al successo della staffetta 4×50 yard della squadra della Virginia con una frazione lanciata da 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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