Allenamento Inter procede il recupero di Luis Henrique | ci sarà per la finale di Coppa Italia? Le ultime

Nell’allenamento dell’Inter, si continua a monitorare il percorso di recupero di Luis Henrique, che sta lavorando per tornare a disposizione. La domanda principale riguarda la sua presenza nella finale di Coppa Italia, ma al momento non è stata comunicata una risposta definitiva. La squadra sta seguendo da vicino l’evoluzione delle condizioni dell’esterno nerazzurro, senza tuttavia confermare la sua partecipazione all’evento conclusivo del torneo.

Inter News 24 Allenamento Inter, procede il recupero di Luis Henrique: l’esterno nerazzurro ci sarà per la finale di Coppa Italia? La risposta. Buone notizie ad Appiano Gentile per Cristian Chivu, che inizia a ritrovare i protagonisti della sua Inter nel momento più delicato della stagione. La notizia più importante riguarda Lautaro Martinez: il capitano ha infatti lavorato stabilmente con il resto del gruppo e la sua presenza per la sfida contro il Parma è ormai certa. Resta solo da capire se il tecnico lo schiererà subito dal primo minuto o se preferirà gestire il suo impiego a gara in corso. Allenamento Inter, infermeria e speranze: il punto su Calhanoglu e Luis Henrique.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, procede il recupero di Luis Henrique: ci sarà per la finale di Coppa Italia? Le ultime Notizie correlate Leggi anche: Luis Henrique ko: il comunicato UFFICIALE dell’Inter e i tempi di recupero Infortunati Inter, Lautaro Martinez torna in gruppo. Calhanoglu e Luis Henrique ancora ai box: le ultimedi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, Lautaro Martinez dovrebbe tornare in gruppo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alle 21 c'è Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma; Inter, Lautaro Martinez: Sono guarito, gioco domenica con il Parma; Rambaudi: Lazio, campionato allenamento verso la finale di Coppa Italia. Allenamento Inter, il verdetto su Lautaro e Bisseck: doppio forfait contro il Cagliari? Le indicazioni dalla seduta odierna ad Appiano GentileAllenamento Inter, il verdetto su Lautaro e Bisseck: doppio forfait contro il Cagliari? Le indicazioni dalla seduta odierna ad Appiano Gentile ... calcionews24.com Allenamento Cagliari, il focus si sposta sulla sfida con l’Inter! Il report della seduta odiernaAllenamento Cagliari, la formazione di Pisacane ha iniziato la preparazione alla sfida di San Siro contro l'Inter. Il report odierno ... cagliarinews24.com Eugenio Bersellini guida l'allenamento dell'Inter - facebook.com facebook Inter, il problema di Calhanoglu non è banale: molto a rischio la finale di Coppa Italia e il finale di stagione. Non a rischio la partecipazione al Mondiale @fcin1908it x.com